Un total de 465 alumnes de les Pitiüses participaran al programa 'Ciència per a Tots' per fomentar vocacions

Publicado 18/2/2019 16:29:54 CET

EIVISSA, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 465 alumnes de 14 centres de les Pitiüses participaran a la seu universitària d'Eivissa al programa 'Ciència per a Tots' per fomentar vocacions científiques i tècniques.

Les jornades tindran lloc del 19 al 21 de febrer i estan dirigides alumnes de tercer i cuarto d'Eso i de primer de Batxillerat, segons ha informat la Universitat de Balears.

Per torns, els estudiants participaran en activitats com 'Demolab' i 'Demotec' organitzades per la Facultat de Ciències i Escola Politècnica Superior, dins del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat que impulsa la UIB i el Govern balear.

Les activitats a Eivissa estan patrocinades per la Residència d'Estudiants de la UIB. El dia 20, la seu acollirà activitats per al públic en general, com a experiments amb el generador Van de Graaff o químics. També hi haurà una xerrada dirigida a pares i mares d'estudiants de tercer i quart d'Eso.