El trànsit aeri al centre de control de Palma creix un 18% al gener amb més d'11.000 vols

Publicado 18/2/2019 14:59:10 CET

Hi ha un 7,7% més de vols gestionats a l'espai aeri espanyol al gener

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

El trànsit aeri al centre de control de Palma ha crescut un 18,2 per cent al gener, respecte al mateix mes de l'any anterior, amb un total d'11.457 vols gestionats, segons les dades del gestor de control aeri Enaire, matriu d'Aena.

En termes més concrets, al centre de Palma s'han gestionat 4.443 vols internacionals, un augment del 34,2 per cent; 6.969 vols nacionals, amb un creixement del 10,1 per cent i 45 sobrevuels, amb un descens del 13,5 per cent.

A nivell estatal, un total de 144.204 vols s'han gestionat a l'espai aeri espanyol al gener, la qual cosa suposa un 7,7 per cent més que en el mateix mes de 2018, amb 10.286 vols més que en el primer mes del passat any.

Aquesta tendència alcista encadena 64 mesos consecutius de creixement continuat dels vols gestionats --nacionals, internacionals i sobrevuelos--, més de cinc anys.

Els vols internacionals van experimentar un augment del 7,9 per cent (78.588 vols), els vols nacionals es van incrementar un 7,3 per cent (32.479) i els sobrevuelos, aquells que no tenen origen ni destinació en un aeroport espanyol, van créixer un 7,4 per cent (33.137).

El trànsit creix en tots els centres de control, a més de Palma, Madrid amb 87.164 vols (+6,4 per cent), Barcelona amb 57.950 (+10,4 per cent), Canàries amb 31.792 vols (+6,8 per cent), Sevilla amb 30.779 vols (+10,8 per cent).

Així, al centre de Madrid es van gestionar 46.634 vols internacionals (+6,4 per cent) i 15.309 vols nacionals (+3,9 per cent), que se sumen a 25.224 sobrevuelos (+8 per cent).

Li va seguir el centre de Barcelona amb 36.474 vols internacionals (+12,1 per cent), 13.392 vols nacionals (+9 per cent) i 8.084 sobrevuelos (+5,4 per cent).

A Canàries es van gestionar 16.753 vols internacionals (+4,3 per cent) i 11.752 vols nacionals (+6,4 per cent), així com 3.287 sobrevuelos (+23,3 per cent).

Per la seva banda, al centre de Sevilla es van gestionar 13.795 vols internacionals (+12,5 per cent) i 8.799 vols nacionals (+9,4 per cent), que se sumen a 8.185 sobrevuelos (+9,6 per cent).

Cal tenir en compte que a la xarxa d'Enaire un vol es comptabilitza en funció de la ruta i l'espai aeri que travessa. Per exemple, un vol que surt de l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas amb destinació a l'Aeroport de Barcelona-El Prat es comptabilitzarà al Centre de Control de Madrid i al Centre de Control de Barcelona.