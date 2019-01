Una trentena de províncies, en avís per risc de vent i nevades

Publicado 28/1/2019 11:43:14 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una trentena de províncies estaran aquest dilluns 28 de gener en avís per risc i/o risc important de nevades, vent, fenòmens costaners i allaus, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, el vent afectarà a 30 províncies: Terol, Saragossa, Cantàbria, Albacete, Àvila, Burgos, León, Palència, Segòvia, Sòria, Zamora, Barcelona, Tarragona, Melilla, Madrid, Castelló, València, Alacant, Eivissa i Formentera, Mallorca, La Rioja, Àlaba, Biscaia, Guipúscoa, Astúries i Múrcia (avís groc); i Osca, Girona, Lleida i Navarra (avís taronja).

Igualment, León i Girona estaran en avís groc per risc de nevades, mentre que en avís taronja per risc important hi estaran Osca i Lleida.

Almeria, Granada, Múrcia, Astúries, Melilla, la Corunya, Lugo, Pontevedra, Eivissa i Formentera, Mallorca i Menorca tindran avisos per risc d'ones; i Cantàbria, Girona, Tarragona, Biscaia, Guipúscoa tindran avisos per risc important. Finalment, Huesca, Navarra i Lleida estaran en avís per risc d'allaus.

Durant la jornada, s'esperen cels nuvolosos o coberts amb precipitacions en el nord peninsular, que podrien ser localment forts o persistents, i anar acompanyades de tempesta, en el Cantàbric oriental i Pirineus i a Galícia.

Amb menor probabilitat i intensitat, les precipitacions també són possibles en els sistemes Central i Ibèric i àrees properes. A l'est de Balears i nord de les illes Canàries de més relleu, és probable que es formin precipitacions ocasionals.

A la resta de l'àrea mediterrània, Andalusia i sud de Canàries estarà poc nuvolós, mentre que a la resta de la Península hi haurà intervals nuvolosos.

La cota de neu oscil·larà entre els 1.200 i els 1.600 metres, baixant als 900 i 1.200 en el nord-oest; al centre nord serà d'entre 700 i 1.400 metres; a Pirineus de 500 i 800 pujant a 700 i 1.000 metres; en la Ibèrica occidental 700 i 1.000 pujant a 1.000 i 1.200 metres; en la Ibèrica oriental estarà entre els 700 i 800 pujant als 1.000 i 1.600; i en el sistema Central entre 1.400 i 1.600 metres.

Pel que fa a les temperatures, les diürnes experimentaran un descens a Pirineus i al sud d'Andalusia, i pujaran en l'altiplà Nord.

El fred provocarà gelades febles en ambdos altiplans que seran més intenses, a zones de muntanya, i localment fortes a Pirineus.

Finalment, bufaran vents del nord-oest a la Península i Balears, amb intensitat forta a l'extrem nord, meitat oriental peninsular i a Balears, amb ratxes molt fortes en el Cantàbric oriental, zones de muntanya, sota Ebre, Empordà i Balears. Serà de ponent amb intervals de fort a l' Estret i Alborán; i alisis a Canàries.