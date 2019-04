El Tribunal Suprem rebutja que Palma hagi de retornar gairebé 1 milió d'euros a Aena per la taxa d'incineració

Publicado 24/4/2019 16:24:43 CET

El Tribunal Suprem ha determinat que Aena Aeroports SAU està obligada el pagament de la taxa d'incineració de residus a l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram de Palma (Emaya) per l'Aeroport de Son Sant Joan, per la qual cosa ha rebutjat que l'Ajuntament hagi de retornar a l'ens aeroportuari gairebé 1 milió d'euros derivats de les liquidacions de 2012 i 2013.

Així ho ha anunciat la portaveu de l'equip de govern municipal, Susanna Moll, durant la roda de premsa posterior a la reunió de la Junta de Govern de Palma.

Aena, que havia pagat els rebuts, exigia que li fossin retornats 489.025 euros de la liquidació de 2012 i uns 500.000 de 2013. Al·legava que en aquest període no havia permès que Emaya retirés els residus generats en el recinte, perquè ja els transportava per voluntat pròpia fins a Tirme i abonava directament a aquesta entitat la taxa.

D'aquesta manera, el Tribunal Suprem, -igual que va fer al maig de 2018 el TSJIB- ha confirmat el dictamen del Jutjat del Contenciós-Administratiu 1 de Palma, que va rebutjar la pretensió d'Aena i va donar la raó a Cort.

La primera sentència va considerar que el pagament estava justificat ja que l'Aeroport de Son Sant Joan es troba en l'àmbit territorial del municipi. El jutge va considerar que les relacions que Aena pugui mantenir amb Tirme forma part del seu pla empresarial, però no li eximeixen de la prestació obligatòria i la taxa del servei.

La portaveu de Cort ha assenyalat que Emaya, "com a responsable de la gestió de residus" en l'àmbit municipal, "podia cobrar aquesta taxa" a l'ens aeroportuari. Moll ha comparat la situació amb una assegurança mèdica, que no eximeix de pagar la Seguretat Social.

ALTRES ACORDS

La Junta de Govern de Cort s'ha donat per assabentada del dictamen del Suprem aquest dimecres. En la sessió, també s'ha aprovat una petita modificació d'horaris dels serveis de vigilància del Casal Balaguer per adaptar-los al bar. Segons Moll, aquesta modificació no suposa cap canvi econòmic en el contracte.

La Junta de Govern d'aquest dimecres també ha acordat crear un cens municipal d'entitats prestadores de serveis funeraris a Palma, adscrit a l'àrea de Sanitat i Consum.