El TS desestima els recursos contra la sentència de domini públic del Camí del Rafal (Banyalbufar)

Publicado 3/10/2019 10:07:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha desestimat els recursos contra la sentència sobre el Camí del Rafal, confirmant d'aquesta manera el domini públic d'aquest camí situat a Banyalbufar (Mallorca).

Segons han informat des de l'Ajuntament de Banyalbufar, aquest dilluns, 1 d'octubre, han rebut l'acte del TS que inadmet els quatre recursos de cassació interposats, després de la sentència del 17 de febrer de 2016, que confirmava el domini públic.

El TS, el 25 de setembre, va confirmar la sentència dictada en un judici ordinari on s'exercitava a l'Ajuntament de Banyalbufar, per a la declaració del domini públic o l'ús públic de tres camins que discorren pel seu terme municipal i per determinades finques, on s'havien de retirar les indicacions de tancament.

També s'indicava en la sentència que s'havia de consentir "el lliure trànsit públic" pels mateixos i "a abstenir-se en el futur de qualsevol actuació que obstaculitzés el lliure accés al públic".

La Sala va acordar inadmetre els recursos extraordinaris per infracció processal i de cassació interposats per les diferents representacions processals contra la sentència de febrer de 2016, de l'Audiència Provincial de Balears.

Des del Consistori, expliquen que amb aquesta sentència, "ja es pot donar per tancat el conflicte" sobre el camí des de Rafal, reafirmant que és un camí de domini públic, "una reivindicació històrica" per tots aquells que volen "gaudir de l'oferta de senderisme" que ofereix el municipi.