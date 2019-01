Turisme augmentarà les campanyes per prevenir l'efecte del 'Brexit' i treballarà per agilitzar visats

Publicado 29/1/2019 16:22:11 CET

((Aquesta notícia substitueix a la publicada anteriorment amb el mateix titular després de corregir una errata després del ladillo. Es tracta de 34,6 milions. Disculpin les molèsties))

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 29 (EUROPA PRESS)

La secretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver, ha assegurat aquest dimarts que es treballa amb el Ministeri d'Exteriors per millorar l'agilitat en els visats procedents de destinacions llunyanes i ha anunciat un augment en les campanyes i accions de promoció turística a l'exterior per prevenir els efectes negatius del 'Brexit'.

Durant la seva compareixença davant la Comissió d'Indústria, Comerç i Turisme al Congrés, Oliver ha reconegut que l'agilitat en l'assignació de visats és encara una "assignatura pendent" i que per això, i amb l'objectiu de millorar la connectivitat aèria, s'han iniciat treballs amb Exteriors per poder ser més àgils i oferir visats amb més agilitat. A més ha anunciat que s'està obrint una altra línia aèria directa entre Madrid i "algunes capitals" de Xinesa.

Respecte a les destinacions turístiques madures, ha recordat la partida de 22 milions dirigida a renovar infraestructures turístiques en comunitats com Múrcia, València, Andalusia, o Balears així com altres 100 milions per a cofinançament amb les CA

En concret, Oliver ha xifrat que la partida serà de deu milions per a Balears, cinc milions per a Andalusia i Balears i dos milions per a Múrcia.

CAMPANYA ENFRONT DEL 'BREXIT'

D'altra banda, Oliver ha explicat que s'augmentarà l'import orientat a campanyes i accions de promoció turística exterior fins als 34,6 milions per prevenir els efectes negatius del 'Brexit' i reforçar les campanyes de màrqueting en l'el Regne Unit.

Oliver ha assegurat que el Govern "no està obsessionat amb explicar el nombre de turistes", sinó que advoca per un turista de major qualitat que generi un major nivell de despesa.

De cara a les previsions turístiques per aquest any, encara que va reconèixer que "encara és molt ràpid per fer previsions", va indicar que 2019 pot ser "un bon any des del punt de vista de la despesa, que és el que ens interessa". Segons va indicar les comunitats autònomes han estructurat un producte turístic "molt interessant" anés de temporada "que altres competidors no tenen, i aquesta és la nostra fortalesa sobre la qual estem treballant".

Tot això acompanyat d'un sector empresarial "fort" i d'uns treballadors implicats aupará el creixement. "Tenim els recursos humans i materials perquè l'any 19 segueixi sent un bon any turístic", va assegurar.

Respecte a les ecotaxes implantades en algunes comunitats, Oliver va dir que el que existeixen actualment no són ecotaxes "sinó impostos". En qualsevol cas, va aclarir que el Govern no contempla cap impost d'aquest tipus.