UGT desconvoca la vaga d'aquest divendres en cuines i cafeteries dels hospitals de Mallorca per no estar en termini

Desconvoquen davant "els dubtes" per evitar que les persones que vulguin fer vaga "puguin tenir algun tipus de problema"

La Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT (FeSMC-UGT) ha desconvocat aquest dijous l'atur parcial previst per a aquest divendres en els serveis de restauració i cafeteries de diversos hospitals de Mallorca, després que l'empresa concessionària hagi argumentat que l'avís de vaga no va arribar dins del termini d'antelació establert de deu dies.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, l'avís de vaga va arribar a l'empresa amb nou dies d'antelació, encara que ha afirmat que, no obstant això, sí que va registrar la convocatòria d'aturs el dia 22 de juliol, a deu dies de la seva celebració, tant davant la Direcció general de Treball com davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge de Balears (Tamib).

Per això, des d'UGT han explicat que desconvoquen la vaga "per responsabilitat", davant els dubtes que han sorgit als centres de treball i per evitar que les persones que vulguin fer vaga "puguin tenir algun tipus de problema".

La UGT ha explicat que això no implica que renunciïn a les reivindicacions del sindicat "per acabar amb les irregularitats laborals que s'estan cometent".

L'atur parcial estava convocat per a aquest divendres 2 d'agost, des de les 13.00 hores fins a les 16.00 hores, en els serveis de restauració i cafeteries dels hospitals de Son Llàzter, Joan March, Verge de Lluc, Psiquiàtric, i en els comarcals d'Inca i Manacor.

Entre les causes de la convocatòria el sindicat ha apuntat a "abusos" per part de la concessionària i han argumentat que "s'han excedit amb la contractació a temps parcial i han obligat realitzar 40 hores o més".

Per una altra part, UGT ha assegurat que "la majoria de treballadores estan contractades amb categories inferiors a les tasques que realitzen", alhora que han afirmat que "no compten amb un nombre d'empleades adequat", per realitzar el servei, la qual cosa provoca "sobrecàrrega de treball".