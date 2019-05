La UME es prepara per afrontar els incendis forestals d'aquest estiu a Balears

Publicado 3/5/2019 11:06:52 CET

La Unitat Militar d'Emergències (UME) ha avançat aquest any el seu posicionament a Balears al 2 de maig, amb material i vehicles traslladats a Mallorca, Menorca i Eivissa, coincidint amb l'inici de la temporada d'alt risc forestal.

Segons ha informat la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques en un comunicat, l'objectiu és garantir una ràpida reacció i reduir el temps de resposta en cas de necessitat d'intervenció de la UME a Balears juntament amb els serveis propis de la Comunitat Autònoma.

En resposta a una petició del Govern, a través de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, la UME ha comunicat l'ampliació del termini del seu posicionament a les illes, dins del marc de col·laboració entre el Govern i el Ministeri de Defensa amb l'objecte de fomentar el treball conjunt en les actuacions relatives a aconseguir la resposta més eficaç davant situacions d'emergència.

La UME ha posicionat vehicles i materials de lluita contra incendis a les tres illes -principalment a Mallorca i Eivissa, i en el cas de Menorca, material lleuger- des del dia 2 de maig, traslladarà personal a Mallorca i Eivissa a partir del proper 1 de juny i mantindrà aquest posicionament fins al 30 de setembre previsiblement.

Inicialment, el desplegament efectiu estava previst a partir d'intervinguts del mes de juny i fins a finals del mes de setembre.

El desplegament de mitjans i d'aquest personal de manteniment dels vehicles i materials és el que facilitarà el desplegament ràpid d'efectius de la UME en cas d'incendi a les illes, ja que permetrà desplaçar un contingent militar des de la Península amb suport dels helicòpters d'emergències de l'Exèrcit, de manera que en un temps de menys de tres hores ja estarà en condicions de donar recolzament a les tasques d'extinció d'incendis.

Amb la finalitat de recolzar als organismes competents de la Comunitat Autònoma de Balears, des de l'any 2016 l'III Batalló de València de la UME posiciona de manera temporal a Mallorca, Menorca i Eivissa diferents mitjans i recursos humans i materials de lluita contra els incendis forestals.

Aquest any, una altra novetat és que la UME disposarà d'un nou edifici a Eivissa, al parc de serveis de sa Coma, operatiu a partir del proper mes de juny.

Les obres de rehabilitació i construcció de les noves instal·lacions, en les quals el Govern col·labora amb el Consell d'Eivissa i la UME, es van iniciar el passat 12 de desembre.

El Govern, per la seva banda, disposa de 350 efectius en el nou operatiu per a la temporada d'alt risc d'incendis forestals.

En aquest operatiu participen 350 efectius especialitzats de l'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat), els agents de medi ambient i personal tècnic forestal de la Direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb el suport dels mitjans aeris d'extinció que romanen a les bases de Son Bonet i Petra (Mallorca), es Mercadal (Menorca) i Aeroport i sa Coma (Eivissa).

A més, les actuacions a cada illa compten amb els bombers dels Consells insulars i amb la tasca de suport de les agrupacions de voluntaris de Protecció Civil.

Com ha informat la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca aquesta setmana, cal recordar que la temporada d'alt risc d'incendi forestal és l'època en què no es pot fer foc a cap terreny forestal de Balears ni a menys de 500 metres d'aquests, a excepció de qui disposi d'una autorització administrativa especial per a cada activitat que pugui generar perill d'incendis.

Gran part dels mitjans establerts per a la campanya estival de 2019 han estat desplegats anticipadament des del dia 15 d'abril en totes les Illes per donar resposta al risc especial que presenta aquest any la vegetació, tenint en compte l'absència de precipitacions que se sofreix al llarg de l'hivern passat i aquesta primavera.

Des que va començar l'any 2019 i fins al 28 d'abril, a Balears hi ha hagut 36 sinistres en els quals s'han cremat 14,97 hectàrees respecte del 2018, quan va haver-hi 20 sinistres, amb 3,08 hectàrees afectades.