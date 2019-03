Unes noces a Sa Gerreria acaben amb els nuvis i amb dos convidats detinguts per trànsit de drogues

Publicado 22/3/2019 16:53:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Març

Agents de la Policia Nacional han detingut a les 11.00 hores d'aquest divendres a un home i a una dona de 34 i 43 anys, respectivament, minuts abans de casar-se en els jutjats de Sa Gerreria per aprofitar la trobada per traficar amb droga.

Segons ha informat el cos en un comunicat, també han estat detinguts els dos testimonis de l'enllaç, de 33 i 20 anys.

Els fets han ocorregut quan una patrulla de la Policia Nacional ha excarcerat a un pres per contreure matrimoni. En un moment donat el detingut ha sol·licitat anar al bany deixant la seva jaqueta en la cadira d'espera, i a la volta s'ha procedit a l'escorcoll de la mateixa localitzant els agents una borsa transparent trobant un total de 90 grams d'haixix i vaselina.

Quan el detingut ha sabut que no se celebraven les noces i que s'anava a procedir contra els assistents, s'ha enfuriat escometent contra els agents. En aquest moment s'ha informat a la jutgessa que anava a realitzar l'acte oficial, i per seguretat s'ha decidit no realitzar la celebració, procedint a la detenció de l'excarcerat, la núvia i els seus dos testimonis.

El nuvi, en veure que anava a ser detingut per aquest nou fet, i que no se celebrava les noces, ha adoptat una postura molt agressiva contra els agents copejant als mateixos i intentant arrabassar l'arma a un d'ells sense aconseguir-ho, per la qual cosa ràpidament han aconseguit reduir-l'ho per a la seva conducció fins als calabossos de la Prefectura de la Policia Nacional.