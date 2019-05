Unides Podem crida la participació i apel·la a la joventut per "garantir polítiques progressistes"

Publicado 24/5/2019 14:34:52 CET

"Ens juguem que no entri a governar aquí el mateix tripartit de dretes que està retallant drets a Andalusia", alerta Yllanes

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

Els candidats d'Unides Podem han fet aquest divendres una crida a la participació per "garantir les polítiques progressistes" a la legislatura entrant, i ha apel·lat especialment a la joventut.

La coalició ha optat per realitzar el seu últim acte de campanya a l'Universitat de les Illes Balears (UIB) en una convocatòria centrada en la joventut, segons ha informat la candidatura en una nota de premsa.

El candidat a la presidència del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha demanat "omplir les urnes de vots progressistes" perquè "és l'única manera que les polítiques iniciades aquesta legislatura puguin continuar quatre anys més". "Ens juguem que no entri a governar aquí el mateix tripartit de dretes que està retallant drets a Andalusia", ha avisat.

Per la seva banda, la candidata d'Unides Podem al Consell de Mallorca, Aurora Ribot, ha alertat de la precarietat entre els joves i ha repassat mesures del programa de la coalició com a transport públic gratis per a menors de 26, gratuïtat de llibres de text escolars i matrícules universitàries o mesures per a accés a la primera ocupació. A més, Ribot ha recalcat que la candidatura és "la garantia que es lluitarà de manera decidida contra el masclisme".

Finalment, el candidat a l'alcaldia de Palma, Alberto Jarabo, ha ressaltat que ells no depenen "dels bancs" sinó "de les mans de la gent", i ha apel·lat a la responsabilitat de la joventut per anar a votar aquest diumenge.