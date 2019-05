Unides Podem veu "inadmissible" l'actitud de l'APB amb els treballadors del port de Botafoch

Publicado 21/5/2019 14:48:45 CET

EIVISSA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

Unides Podem ha considerat aquest dimarts "inadmissible" l'actitud de l'Autoritat Portuària de Balears (APB) amb els treballadors i comerços del port esportiu de Botafoch, a Eivissa.

Segons han lamentat, la concessió finalitza el 30 de juliol, un fet "inadmissible" i un "exemple clar de l'actitud amb la qual l'APB tracta Eivissa, com un nero subjecte a qui esprémer i treure el màxim benefici, sense pensar en un mínim de contrapartides per a l'Illa ni per a la societat eivissenca".

Unides Podem ha assegurat que l'APB ha donat instruccions perquè la concessionària del port rescindeixi els contractes laborals el proper 30 de juliol, quan té lloc el venciment de la concessió, la qual cosa amenaça el futur dels 30 treballadors que conformen l'actual plantilla.

"L'actitud de l'APB ha estat la de treure el concurs al millor postor, sense contemplar una millora de serveis i amb l'únic objectiu de pujar les tarifes als usuaris. És a dir, només es plantegen l'especulació, el 'pelotazo' i el benefici ràpid", ha declarat el candidat d'Unides Podem a l'Ajuntament d'Eivissa, Aitor Morrás.

Morrás ha recordat la "importància" que té el port per a la ciutat com a entrada i façana marina de la ciutat i del que depenen un gran nombre de negocis i llocs de treball.

"El port forma part substancial de la ciutat i no es pot permetre que s'imposi un model de marina més elitista si cap, més exclusivista encara, una espècie de 'ghetto' de luxe que li doni l'esquena a la ciutat", ha declarat Morrás.

Des d'Unides Podem també es reclama a l'APB que els 24 habitatges en les quals s'allotjaven els treballadors del port esportiu, i que ara quedaran buides, es posin a la disposició de l'Ajuntament perquè les puguin destinar a serveis socials.

"Donada la imperiosa necessitat d'habitatge buit per poder desenvolupar polítiques socials, seria un bon gest de l'APB que arribés a un acord amb l'Ajuntament perquè aquests pisos serveixin per atendre casos d'emergència d'habitacions", han conclòs.