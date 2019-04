Uns 150 alumnes de Cafyd del Cesag celebren aquest divendres el Dia Mundial de l'Esport

Publicado 3/4/2019 13:17:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Uns 150 alumnes de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Cafyd) del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez (Cesag), adscrit a la Universitat Pontifícia Comillas, celebraran aquest divendres el Dia Mundial de l'Esport amb activitats tot el matí.

Segons ha informat Cesag en un comunicat, des de les 10.00 fins a les 13.30 hores hi haurà xerrades, circuit de tonificació, taller de 'trail', defensa personal, 'slackline' (equilibri sobre corda) i una activitat de 'zumba' a l'esplanada.

El 23 d'agost de 2013, l'Assemblea General de les Nacions Unides va decidir proclamar el 6 d'abril com el Dia Internacional de l'Esport per al Desenvolupament i la Pau per conscienciar sobre el paper que l'esport pot exercir en la promoció dels drets humans i el desenvolupament econòmic i social.