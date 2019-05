Uns 500 alumnes de Manacor acudeixen aquest dimecres a un espectacle didàctic de Beethoven

Publicado 21/5/2019 10:09:22 CET

Uns 500 alumnes d'escoles de primària de Manacor acudiran aquest dimecres a l'Auditori de Manacor per veure l'espectacle didàctic de l'Orquestra Simfònica, 'La Pastoral de Ludwig van Beethoven', en el marc del Pla de Cultura de la Conselleria de Cultura.

Segons han informat en un comunicat, la Pastoral serà la producció de la Simfònica per al curs 2018-2019. Amb aquest concert es pretén donar a conèixer què és la música programàtica mitjançant l'audició i explicació d'aquesta simfonia.

Tal com expliquen, la música programàtica, que està supeditada a un programa extramusical (ja sigui un text, un relat o imatges), permet connectar amb els espectadors d'una manera "més natural, ja que apel·la a llenguatges explícits i altres sentits com la vista".

Des de l'orquestra han assenyalat que la idea és fomentar "l'experiència musical en viu a partir d'obres mestres de la història de la música", a més de treballar el context històric i artístic, els instruments que formen l'orquestració de les obres seleccionades, elements del llenguatge de la partitura, etcètera.

Per reforçar aquest objectiu, expliquen, no es tracta d'un concert a l'ús sinó que cerca la implicació directa del públic tant al moment de l'actuació com en la fase de preparació prèvia.