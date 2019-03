Una vintena de persones aturades participen a la segona Llançadora d'Ocupació de PalmaActiva

Publicado 21/3/2019 14:15:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 persones en situació d'atur s'han inscrit a la segona Llançadora d'Ocupació de PalmaActiva, un programa d'orientació laboral promogut per l'Ajuntament de Palma al costat de Fundació Telefònica i Fundació Santa Maria la Real.

Els participants són en la seva majoria dones (17) i tenen edats compreses entre els 24 i els 56 anys, segons ha informat PalmaActiva en una nota de premsa. Alguns cerquen la seva primera ocupació i altres una nova oportunitat laboral després d'anys treballant.

Els perfils formatius són variats, des de persones sense estudis fins a aturats amb estudis universitaris. També hi ha varietat entre els sectors d'experiència prèvia, com a comerç, comunicació, atenció al client, turisme, administració i gestió de recursos humans, entre uns altres.

La regidora de Turisme, Comerç i Treball, Joana Maria Adrover, ha ressaltat els bons resultats de la primera edició de la Llançadora, l'any 2016. En concret, 27 dels 34 participants van trobar feina, la qual cosa suposa una mitjana d'inserció laboral del 79 per cent.

El procés de selecció dels participants va ser dut a terme per una tècnica de la Fundació Santa Maria la Real, Lola Romillo. Segons ha explicat, han aconseguit un grup heterogeni i que "la meitat de l'equip té més de 40 anys, porta temps en atur i vol treballar de nou".

"Arriben a la llançadora per complir aquest repte, i per a això, demanen orientació per aclarir els seus objectius professionals i aprendre a cercar treball al mercat laboral actual. Volen millorar la confiança i la seguretat en si mateixos vèncer les pors a les entrevistes de treball; treure un major profit a l'entorn digital i, en definitiva, millorar la seva empleabilitat", ha detallat Romillo.

REUNIONS A LOCALS CEDITS PER PALMAACTIVA

A partir d'aquest dijous, i al llarg dels propers cinc mesos, els participants es reuniran diversos dies a la setmana a locals cedits gratuïtament per PalmaActiva.

Realitzaran diverses activitats per optimitzar la cerca de treball, com a tallers d'autoconeixement i intel·ligència emocional per aprendre a fer un pla de cerca de treball i enfocar el seu objectiu; actualització i modernització de currículums; simulacions d'entrevistes de treball i processos de selecció grupal, entre uns altres.

A més, aprendran noves tècniques de comunicació, màrqueting i marca personal; elaboraran un mapa d'empleabilitat, realitzaran visites a empreses i organitzaran trobades amb reclutadores per aconseguir la seva inserció laboral.

El director de Relacions Institucionals de Fundació Telefònica, Juan Cruz, ha indicat que aquesta metodologia "funciona" i que els qui passen per la llançadora obtenen "creixement personal i professional i coneixement noves tècniques que li aporten més seguretat i confiança".

La llançadora compta amb cofinançament del Fons Social Europeu, dins del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social.