La violinista Clara Bausá ofereix un concert a benefici del Banc d'Aliments de Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La violinista Clara Bausá ofereix un concert dijous que ve, 23 de maig, a benefici del Banc d'Aliments de Mallorca (BAM) al Real Club Nàutic de Palma.

En un comunicat emès pel BAM, s'ha informat que les entrades tenen un preu de 20 euros i estan disponibles en el Club Nàutic i a les Oficines de Mercapalma.

Així mateix, han explicat que per a aquelles persones que no puguin assistir però sí volen col·laborar amb la tasca del Banc de s'ha creat una 'Fila 0' per fer donacions.