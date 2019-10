El violinista Frank Peter Zimmermann, en el primer concert de la temporada de l'Orquestra Simfònica aquest dijous

Publicado 7/10/2019 17:11:16 CET

Cartell del concert de l'Orquestra Simfònica de Balears amb Frank Peter Zimmerman. - ORQUESTRA SIMFÒNICA

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Orquestra Simfònica de Balears oferirà aquest dijous el seu primer concert de temporada amb el violinista Frank Peter Zimmerman com a solista, en una sessió en la qual s'interpretaran peces de Beethoven i Prokófiev.

Segons ha informat l'Orquestra en una nota de premsa, el concert serà aquest 10 d'octubre a les 20.00 hores a l'Auditorium de Palma.

Zimmerman actuarà com a solista amb el 'Concert per a violí Op. 61 en re major' de Beethoven, una peça especialment exigent per al solista, segons ha indicat l'entitat.

A més l'orquestra interpretarà una de les obres de S. Prokófiev més conegudes, 'Romeo i Julieta, ballet suite nº 1, 2 i 3'.

Les entrades per al concert ja estan a la venda i es poden comprar a través de la pàgina web de l'Orquestra Simfònica.