Vist per a sentència el judici del 'cas Over' pel qual Rodríguez s'enfronta a cinc anys de presó

L'Audiència Provincial de Palma ha deixat vist per a sentència el judici del 'cas Over', que investiga l'ús de fons públics per beneficiar a Over Màrqueting, empresa que es va encarregar de la campanya electoral del PP de Balears l'any 2003.

La Fiscalia manté la seva petició de cinc anys de presó per a l'ex-secretari general del PP, Jose María Rodríguez, i, per la seva banda, l'Advocacia de la Comunitat s'ha oposat al fet que la pena de presó de dos anys i mig per a l'expresident del PP, Jaume Matas, se substitueixi per multa per la rellevància dels fets".

L'advocat de Matas, José Zaforteza, ha qualificat aquesta sol·licitud --realitzada per la lletrada de la Comunitat, Ángeles Berrocal--, de "deslleialtat" i d'atemptar contra "la bona fe processal". "Obeeix a quelcom molt senzilla, que és generar un titular de periòdic", ha retret.

Pel seu costat, en aquesta última sessió del judici, la defensa del PP a Balears ha demanat la recusació del tribunal perquè considera que en diferents moments de la vista oral aquest ha perdut la "imparcialitat", havent fet, a més, preguntes a diversos testimonis "amb caràcter intimidatori".

La Fiscalia i l'Advocacia de la Comunitat s'han oposat a la proposta. La presidenta del tribunal, Mónica de la Serna, també i no ha admès a tràmit la queixa a causa que aquest tipus de recusacions, segons marca la llei, han de realitzar-se quan es percebin i la lletrada del PP, formació investigada com a responsable directa, s'ha referit a interrogatoris de fa un mes.

En el seu informe final, el fiscal Anticorrupció Juan Carrau ha resumit la seva posició i ha explicat que, segons el seu parer, en l'elaboració de la campanya electoral del PP de Balears el 2003 es va generar "un deute" i que part d'aquesta es va solucionar mitjançant "un pagament irregular", abonant-se, en part també per "contractacions públiques". A més, ha afegit que "en tot això" va intervenir José María Rodríguez en la seva condició de secretari general del PP i president del PP de Palma".

'CAS PALMA ARENA'

En aquesta peça separada, la número 27 del 'cas Palma Aena', també estan acusades l'ex-secretària general tècnica de Conselleria d'Interior, Maria Luisa de Miguel; l'excap de premsa de la Conselleria de Salut, María Luisa Durán. Les seves defenses han demanat la seva absolució. També està investigada l'exdirectora general de Tecnologia Encarnación Padilla --cunyada de Matas-- que es va acollir a l'acord de conformitat abans del judici.

Per aquest acord, Matas va admetre haver comès delictes de frau a l'administració, malversació de cabals públics i prevaricació. A aquest pacte també es va adherir Mercat.

Matas va admetre aquests delictes i va abonar la seva part de la responsabilitat civil, de prop de 10.000 euros. La petició de presó es va veure rebaixada de deu anys a dos anys i mig de presó, una pena substituïble per 18.000 euros de multa, quelcom al que l'Advocacia de la Comunitat s'ha oposat en la sessió d'aquest divendres.

Sobre aquest acord, la defensa de Rodríguez, José Manuel Madroñero, ha dit que entén que s'ha pactat amb unes "persones corruptes", que estan disposades a fer "qualsevol declaració" amb l'objectiu "d'eludir la presó" mentre que el seu client "no ha comès cap il·legalitat". D'aquesta manera, ha demanat la seva absolució.

Pel seu costat, la defensa del PP ha assegurat que "res" durant aquest plenari, "ni un testimoni ni una pericial ni un document" confirma que el PP degués els 80.000 euros que Mercat reclamava pels treballs de la campanya electoral. "Fa vergonya que se li doni credibilitat per quelcom que podria portar a la presó a altres persones; no se li va deixar a deure absolutament res", ha remarcat.

CONCLUSIONS

En les seves conclusions definitives, el passat 28 de febrer, la Fiscalia va mantenir la seva sol·licitud de pena de cinc anys de presó a Rodríguez i va introduir el delicte de negociacions prohibides a funcionaris per l'excap de premsa de la Conselleria de Salut, María Luisa Durán, pel qual li demana una pena de multa i l'abonament de 23.900 euros. Inicialment, Durán estava investigada només per un delicte de prevaricació. Per aquest delicte se li demanen dos mesos de presó i inhabilitació.

A Rodríguez, tot i que se li manté la sol·licitud de pena de presó i d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic, la Fiscalia li va retirar l'acusació derivada d'un contracte en Funció Pública --va indicar que no hi ha una prova clara que no es va fer res-- però va mantenir que va haver-hi malversació i prevaricació en relació a un contracte per realitzar la imatge de la Policia Turística. Segons Carrau, existeix un "dubte raonable" respecte al contracte de la publicitat d'oferta pública d'ocupació en la Funció Pública pel que considera que s'ha d'optar per "la presumpció d'innocència".

En particular, aquest procediment, la peça separada número 27 del 'cas Palma Arena', engloba les tres subpeces en les quals al seu torn es va dividir aquesta peça. Va començar l'1 d'octubre de 2018 però la seva marxa va haver d'ajornar-se fins a febrer d'aquest any a causa de la malaltia de la presidenta del tribunal.