Vist per a sentència el judici a un grafiter per realitzar pintades en Es Baluard el 2016

Publicado 25/4/2019 17:30:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un jutjat penal de Palma ha deixat vist per a sentència aquest dijous el judici a un grafiter investigat per haver realitzat, presumptament, diferents pintades en Es Baluard del Príncep, un Bé d'Interès Cultural (BIC) al voltant de setembre de l'any 2016.

Durant la seva declaració en el judici, el jove ha negat els fets i ha explicat que l'acusació es deu al fet que en l'informe policial es va confondre l'autògraf d'un raper madrileny que es trobava en una llibreta que se li va intervenir amb les pintades realitzades en Es Baluard.

La Fiscalia ha mantingut la seva posició i el considera culpable encara que ha variat la indemnització sol·licitada. Així, li demana una indemnització de 860 euros i una multa de 5.400 euros. L'Ajuntament de Palma, no obstant això segueix sol·licitant una indemnització de 2.080 euros.

L'advocat defensor ha demanat la lliure absolució i, a més, ha assenyalat que s'ha vulnerat el dret de defensa i el de presumpció d'innocència. Entre altres arguments, ha exposat que la llibreta se li va requisar al seu client de manera "il·lícita" per part de la Policia Local doncs no se li van llegir els drets quan la hi van confiscar.