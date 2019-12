Al voltant de 15 persones es concentren a Cort contra la detenció del portaveu de Stop Desnonaments

Actualizado 11/12/2019 18:10:52 CET

La coportaveu de Stop Desnonaments considera que "van intentar callar al moviment social", si bé ha celebrat que "no ho van aconseguir"

PALMA DE MALLORCA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al voltant de 15 persones s'han concertat aquest dimecres a les 11.00 hores en plaça de Cort, convocats per Stop Desnonaments Mallorca, per protestar contra el tracte rebut per part de les administracions públiques en el desnonament d'aquest dimarts en Santa Catalina i, així mateix, de les "càrregues policials" i la detenció del portaveu de la plataforma durant la manifestació que ho impedia.

En declaracions als mitjans, la coportaveu de Stop Desnonaments, Alma Vives, ha considerat que amb la detenció "van intentar callar al moviment social", si bé ha avisat que "no ho van aconseguir".

A més, Vives ha reivindicat que l'actuació va ser "il·legal" i ha reiterat que va haver-hi "càrregues policials", per la qual cosa "estudiaran" interposar denúncia i demanaran una còpia de les càmeres de seguretat que portaven els agents.