Al voltant de 15 persones es concentren a Cort contra la detenció del portaveu de Stop Desnonaments

La co-portaveu de Stop Desnonaments considera que "van intentar callar al moviment social", si bé ha celebrat que "no ho van aconseguir"

Al voltant de 15 persones s'han concertat aquest dimecres a les 11.00 hores a la plaça de Cort, convocats per Stop Desnonaments Mallorca, per protestar contra el tracte rebut per part de les administracions públiques en el desnonament d'aquest dimarts a Santa Catalina i, així mateix, de les "càrregues policials" i la detenció del portaveu de la plataforma, Joan Segura, durant la manifestació que ho impedia.

En declaracions als mitjans, la co-portaveu de Stop Desnonaments, Alma Vives, ha considerat que amb la detenció "van intentar callar el moviment social", si bé ha celebrat que "no ho van aconseguir". A més, Vives ha reivindicat que l'arrest va ser "il·legal" i ha reiterat que va haver-hi "càrregues policials", per la qual cosa "estudiaran" interposar denúncia i demanaran una còpia de les càmeres de seguretat que portaven els agents.

Segura va ser detingut aquest dimarts durant una protesta contra un desnonament en Santa Catalina. La plataforma va assegurar que es van produir càrregues policials després d'atendre a la premsa, però segons altres fonts properes al cas, els activistes van formar una cadena humana per evitar el desnonament i la Policia va tractar de desmuntar-la d'un en un.

Malgrat la resistència de la família i la protesta ciutadana, finalment el llançament es va executar. La família està allotjada, de moment, en unes habitacions cedides per una activista de Stop Desnonaments. Amb això volen evitar la tutela del seu fill per part de l'Administració.

Durant la concentració, el fill de la família afectada ha pronunciat un discurs en la qual li ha qüestionat a la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, "per què no compleixen els requisits per aconseguir un habitatge digne". "La nostra situació no és suficientment precària? Vivim al carrer", ha dit.

"Els tres partits que estan el govern de l'Ajuntament asseguren ser d'esquerres, és a dir, que en teoria promouen polítiques socials per ajudar les persones que ho necessiten però és mentida. Pura comèdia electoral", ha dit.

"LA DETENCIÓ VOL GENERAR POR PERQUÈ LES FAMÍLIES NO LLUITIN"

Segons ha traslladat Segura en un discurs que ha publicat en el seu compte oficial de Facebook, la seva detenció ha cercat, d'una banda, "tapar els detalls de la barbaritat que va perpetrar directament la propietat, la Policia Nacional i Neus Truyol" i, per un altre, "generar por a les famílies perquè no lluitin".

"Per això, més enllà d'agrair les mostres d'afecte, us crido a seguir organitzant-nos per seguir lluitant en general i per denunciar públicament la gravetat d'aquests fets davant la propietat i davant el màxim responsable dels fets que és l'ajuntament", ha afegit Segura.