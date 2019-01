Vox clausura temporalment la seva seu a Maó

Publicado 13/1/2019 18:52:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Gen. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciat aquest diumenge que tanca temporalment la seva seu a Maó a causa de "diverses agressions" que la formació afirma haver rebut en els últims mesos.

En un comunicat, Vox sosté que s'han produït agressions "amb la finalitat d'acoquinar a simpatitzants i afiliats". A més, assegura que alguns dels seus militants han rebut amenaces a través dels seus perfils de Facebook i Twitter.

Vox assegura que aquesta decisió s'ha dut a terme "amb un sentit màxim de la responsabilitat i pel bé de la seguretat" dels seus afiliats.

El president de Vox a Balears, David Gil, ha conclòs que "davant les amenaces, por zero i tolerància zero". "No ens pararan les pedres, com no ens han parat els tirs, les bombes i els caus", ha postil·lat.