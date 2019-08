Vox demana al Govern el registre de menors estrangers no acompanyats a Balears

Publicado 9/8/2019 13:36:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox al Parlament Idoia Ribas ha registrat una sèrie de preguntes en les quals demanen al Govern el nombre de menors estrangers no acompanyats (MENA) que hi ha a Balears i una relació dels "centres d'acolliment i quina capacitat tenen".

Ribas ha manifestat que la situació dels MENA a Balears és "preocupant amb l'agreujant que alguns d'ells no són immigrants disposats a integrar-se en la societat, sinó joves conflictius".

Així, ha assegurat que "els menors als carrers sense vincles familiars es troben a la mercè de les màfies dedicades al narcotràfic i la prostitució". "El Govern ha d'explicar quines mesures s'estan prenent sobre aquest tema", ha assegurat.

En aquesta línia, el portaveu del partit al Parlament, Jorge Campos, ha demanat "una major transparència per conèixer la dimensió d'un problema que afecta a menors d'edat". "L'esquerra no pot ignorar el problema dels MENA i camuflar-ho amb un vernís de solidaritat i papers per a tots", ha declarat.

A més, ha indicat que a Espanya "hi ha pensions de viduïtat de 426 euros al mes, mentre que un MENA ocasiona una despesa mensual mitjana de 664 euros més els derivats del seu allotjament i manutenció".

"Una cosa és acollir immigrants per raons humanitàries i una altra és quedar-se amb els menors que els seus països d'origen ignoren perquè els va molt bé aquí", ha protestat Campos.