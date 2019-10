Vox subratlla la seva aposta per una Llei de Violència Intrafamiliar després d'una visita a centres de menors de Palma

Publicado 18/10/2019 16:38:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha subratllat aquest divendres la seva aposta per una Llei de Violència Intrafamiliar, després d'una visita del diputat de la formació en el Parlament, Sergio Rodríguez, als centres de menors d'Es Fusteret i Es Pinaret, que s'ocupen d'al voltant de 75 joves que compleixen condemnes per sentències judicials.

Segons ha informat el partit en un comunicat, la llei ha de ser "una aposta decidida de tots els partits per reconèixer i atallar les situacions dramàtiques que es donen en les llars espanyoles i que augmenten cada dia".

El diputat de Vox ha constatat que als centres de menors ha augmentat el nombre de joves interns per agressions familiars. Molts d'ells són tant víctimes com a agressors d'entorns familiars desestructurats, segons la formació.

"La Llei de Violència Intrafamiliar ha de tenir en compte tots aquests casos, tant quan els menors són objecte de maltractament o abús, com d'aquests joves que s'ensenyoreixen de les llars imposant situacions de violència a pares, mares, germans i avis, davant els quals ara es troben desprotegits", ha manifestat el diputat.

Rodríguez ha volgut reconèixer el "enorme esforç" del personal de tots dos centres, dels quals ha dit que són "professionals altament qualificats amb una vocació i obstinació admirables".

De la mateixa manera ha assenyalat que és "necessari millorar les instal·lacions", especialment en el cas d'Es Fusteret.

"Estem tractant amb menors que es troben en l'últim graó, prop de la presó, i hem de comptar amb tots els mitjans humans i materials per evitar-ho. Aquesta és una qüestió en la qual no s'han d'escatimar els recursos econòmics que en massa ocasions es balafien en quiosquets ideològics", ha dit Rodríguez.

Finalment, Vox ha comprovat en la visita que el percentatge dels menors interns d'origen estranger es troba per sobre del que representen en el total de la població. "Això ha de cridar-nos l'atenció sobre les situacions de risc en famílies estrangeres. No es tracta de criminalitzar, només de comptar amb dades per desenvolupar mesures eficients d'integració", ha conclòs Rodríguez.