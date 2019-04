Vuit establiments de Magaluf rebran sancions de fins a 1.500 euros per promoure el consum de begudes alcohòliques

Publicado 8/4/2019 12:17:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Calvià imposarà sancions de fins a 1.500 euros per a vuit establiments de Magaluf per publicitar difondre missatges publicitaris per facilitar o promoure el consum de begudes alcohòliques, pràctica prohibida per l'Ordenança de Convivència.

Segons ha informat l'Ajuntament de Calvià en un comunicat, agents de la Policia Local de Calvià han rastrejat Internet en cerca d'ofertes que anuncien l'organització de 'pub crawlings', 'boat parties' i 'kiss pool parties' -entre altres fórmules- i que tenen com ganxo l'oferta d'alcohol a preus econòmics.

Mitjançant la investigació de les pàgines web es pretén evitar la comercialització de paquets en els quals es fa una promoció del consum d'alcohol, ja que va contra l'Ordenança de Convivència. Segons l'article 39.6 està prevista una sanció d'entre 600 i 1.500 euros per qui infringeixi la normativa que prohibeix la difusió de missatges publicitaris per qualsevol mitjà en els establiments i activitats amb les finalitats anteriorment esmentades.

D'altra banda, diversos departaments municipals estan posant a punt la zona de les platges de cara a l'inici de la temporada turística, amb actuacions concretes i novetats respecte a anys anteriors.

En concret, a partir de l'1 de maig totes les platges del municipi amb concessió tindran el cent per cent de les activitats en marxa, encara que les principals ja han iniciat, des de l'1 d'abril, a engegar alguns serveis de forma progressiva.

ALGUNES NOVETATS

Una de les novetats d'aquest any té a veure amb la millora de l'accessibilitat a les platges. Està prevista la instal·lació de cinc zones d'ombra per a persones amb mobilitat reduïda, s'han instal·lat dutxes adaptades i s'introdueix el servei d'acompanyament a persones amb mobilitat reduïda a la platja de Son Maties, a més es dotaran de vuit noves cadires per a persones amb capacitats diferents.

Aquesta temporada s'engega el 'Programa burilles' per evitar que els cigarrets acabin a la sorra. Una de les iniciatives que es duran a terme serà la instal·lació a les platges de Santa Ponça, es Carregador (Palmanova) i Torà (Peguera) d'un faristol per a la col·locació de llaunes de beguda per recollir les burilles. Aquestes llaunes portaran una etiqueta amb les instruccions del projecte que, a més, tindrà un vessant educatiu, ja que se cercarà la cooperació dels col·legis de la zona.

En l'àmbit de la neteja, també s'instal·len contenidors de reciclatge en totes les platges del municipi que estaran col·locats principalment en les entrades dels accessos a la sorra de cada platja.

A la zona de l'aigua, amb l'objectiu d'augmentar la protecció de les prades de posidònia que es troben dins de les zones de bany, se substituiran els fondejos tipus "mort" per fondejos ecològics i es revisaran els abalisaments.