Vuit inspectors realitzaran 325 visites a Eivissa dins del Pla de Lluita contra la precarietat laboral del Govern

Publicado 1/8/2019 17:49:13 CET

EIVISSA, 1 Ag. (EUROPA PRESS) -

El conseller balear de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha anunciat a Eivissa que al juliol i agost un total de vuit inspectors realitzaran aquest any 325 visites a l'Illa.

Negueruela i el president del Consell d'Eivissa, Vicente Marí, han presentat el Pla de Lluita contra la precarietat laboral 2019 en aquesta illa. En total, 32 inspectors efectuaran un total de 1.300 actuacions.

Com a novetat, per primera vegada es farà un control del registre de jornada laboral dels treballadors, que aconseguirà a prop de 700 empreses de Balears i que a Eivissa arribarà a unes 160 empreses.

Aquests controls, ha explicat el Govern, es duran a terme al mateix temps que s'efectuen les inspeccions del Pla de Lluita, que ja s'ajusta al Reial decret llei de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball aprovat aquest any pel Govern espanyol.

Des de l'Executiu han recordat que la finalitat d'aquesta campanya és combatre la precarietat en diferents àmbits per transformar aquells contractes temporals que no tenen causa real en indefinits.

També es pretenen convertir els falsos "temps parcials" en contractes a temps complet o controlar el compliment del registre de jornades dels treballadors.

Negueruela ha avançat que en acabar la campanya es farà un balanç amb els principals resultats d'aquest estiu.

CAMPANYES ANTERIORS

Des de l'aplicació del primer Pla de Lluita en 2015, més de 24.000 treballadors han vist millorades les seves condicions de treball.

En el cas d'Eivissa, segons ha informat el Govern, 3.986 persones han resultat beneficiades en aquests últims quatre anys.

Només el 2018, el nombre de treballadors beneficiats directament de l'operatiu estival va superar els 1.300: 1.168 contractes van ser transformats de temporals a indefinits; 149 treballadors van tenir una ampliació de jornada i en 27 ocasions es van detectar faltes d'alta en la Seguretat Social.

Des del Govern han reiterat que el Pla de Lluita contra la Precarietat ha anat demostrant la seva eficàcia any rere any, ressaltant l'evolució de la taxa de temporalitat, que a Balears ha passat del 19,5 per cent el juny de 2015 al 15,9 per cent al juny de 2019.

També han ressaltat la taxa de parcialitat que en els últims 4 anys ha passat del 36,9 en 2015 al 34,9 per cent de 2019.

Aquest descens de 2 punts percentuals contrasta amb el lleuger increment de la taxa que ha experimentat la mitjana nacional en el mateix període de referència.