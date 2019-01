El Xesc Forteza acull aquest dissabte el concert de piano 'Cinema per a tres' interpretat per Andreu Riera

Publicado 30/1/2019 16:22:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teatre municipal Xesc Forteza acollirà aquest dissabte a partir de les 20.30 hores el concert de piano 'Cinema per a tres', interpretat per Andreu Riera. És un treball compost per Rafael Aguiló i produït per Joan Bibiloni.

Des de l'Ajuntament de Palma, han assegurat que es tracta d'un concert de piano "ple d'espontaneïtat melòdica mediterrània, molt intuïtiva i sincera". "El resultat és una música fresca, transparent, brillant, relaxant i d'un intimisme ardent", han afirmat des del consistori palmesà.

L'obra ha estat finalista en els premis Enderrock Balears 2018 com a millor edició clàssica.

Riera també interpretarà, del mateix autor, obres incloses en l'edició 'Vora Mar', de 2010, finalista en els premis UFI i els Premis de la Música, com a millor edició clàssica.

El preu de les entrades és de 10 euros anticipada i 12 a taquilla. Les entrades anticipades es poden adquirir a través de palmacultura.cat o bé al Teatre Mar i Terra Espai de Cultura, al carrer Sant Magí, 89-91, de dimarts a divendres de 16.30 a 21.30 hores. També es poden comprar a la taquilla del teatre una hora abans de començar l'espectacle.