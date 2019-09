Yllanes es compromet a garantir la transició energètica de la central tèrmica d'Es Murterar

Publicado 13/9/2019 17:50:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Set. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, s'ha compromès aquest divendres amb el secretari general d'UGT, Alejandro Texías, i el president del comitè d'empresa d'Es Murterar, Pep Toni Marí, a garantir la transició energètica de la central tèrmica d'Es Murterar.

Segons ha informat la Conselleria en una nota de premsa, la trobada s'ha celebrat a petició del sindicat. UGT ha traslladat al Govern la seva preocupació pel procés de descarbonització de la central d'Alcúdia i les hores de funcionament permeses a partir de l'estiu de 2020. Des d'agost del pròxim any, la central només podrà estar en funcionament 1.500 hores anuals com a màxim, i la xifra es redueix fins a les 500 a partir de 2021.

En aquest sentit, des del Govern han explicat que estan a l'espera de l'ordre de despatx del Ministeri d'Indústria, i que aquesta hauria de deixar clar que la central només entraria en funcionament, una vegada completades les hores màximes, per criteris de seguretat en el servei i no per criteris de preu.

Una altra de les qüestions plantejades per part del sindicat ha estat la retribució Murterar. El Govern ha puntualitzat que aquest punt també depèn del Ministeri, però que, en qualsevol cas, la Conselleria, a través de la Direcció general d'Energia, vetllarà perquè la retribució sigui l'acordada entre totes les parts.

A tres mesos i mig de l'inici del tancament progressiu de la central d'Alcúdia, els representants dels treballadors han expressat també la seva preocupació quant a la situació laboral dels empleats. En aquest sentit, Yllanes ha assegurat que l'acord, signat al seu moment entre el Govern, el Govern d'Espanya i Endesa, garanteix la continuïtat de tots els llocs de treball.

CALENDARI DE TANCAMENT D'ES MURTERAR

El passat mes de març, el Govern va autoritzar el tancament dels grups de carbó 1 i 2 de la central tèrmica d'Es Murterar. L'1 de gener de 2020, dos dels quatre grups que té la central deixaran de funcionar. Els dos altres grups que seguiran en marxa hauran d'adaptar-se al calendari establert.

Està previst que aquests dos grups tanquin quan el segon cable elèctric entre Mallorca i la Península estigui ja operatiu. Aquesta infraestructura està inclosa a la planificació estatal des de 2020 fins al 2025.

Des del Govern han subratllat la reducció de les emissions contaminants a l'atmosfera amb el tancament de la central tèrmica, responsable del 27 per cent de les emissions de diòxid de carboni que es produeixen a Balears, segons ha indicat la Conselleria.

Així doncs, es calcula que a partir de l'1 de gener de l'any que ve, les Illes emetran un 10 per cent menys de CO2, un 90 per cent de diòxid de sofre, un 76 per cent d'òxids de nitrogen i un 90 per cent de les partícules més fines.

A la reunió també han participat el director general d'Energia i Canvi Climàtic, Aitor Urresti, la secretària de la Federació d'Indústria d'UGT, Sonia Saavedra; el secretari general de la Secció Sindical d'UGT a Endesa, Xisco Nadal, i el secretari del comitè d'empresa Murterar, Josep Roca.