Hasta 13 municipios del centro y el norte de Mallorca ofrecerán un servicio de taxi conjunto

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, reunido con los 13 municipios que se suman a la zona de prestación conjunta del servicio de taxi en el centro y norte de Mallorca. - CAIB

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 municipios del centro y el norte de Mallorca ofrecerán un servicio de taxi conjunto e implementarán un régimen especial de recogida de viajeros.

Este acuerdo, que estará vigente todo el año, incluye a los municipios de Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Sa Pobla, Llubí, Inca, Binissalem, Alaró, Selva, Campanet, Petra y Escorca.

La iniciativa se enmarca en la nueva tarifa única impulsada por el Govern para fomentar los acuerdos entre municipios y favorecer el servicio de taxi conjunto en varias localidades, incrementar la oferta de vehículos para las personas usuarias y mejorar la movilidad, ha indicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

El conseller del ramo, José Luis Mateo, ha convocado a alcaldes y regidores de los municipios adheridos al acuerdo, así como a las asociaciones de taxi, para poner en marcha este régimen especial de recogida en virtud del cual se presta un servicio de taxi conjunto bajo unas mismas tarifas.

También permite a los taxistas recoger viajeros en otros municipios adheridos para evitar trayectos con el vehículo vacío y así mejorar y aumentar la oferta a los usuarios.

EMPEZARÁ ESTA SEMANA

La puesta en marcha efectiva de este acuerdo se iniciará esta semana una vez que se haya publicado la resolución del conseller en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y se realizará de manera progresiva.

Inicialmente, y a partir de este domingo, ya entrará en vigor en aquellos municipios donde se han aprobado los acuerdos en el pleno municipal y se ha completado todo el procedimiento.

Son Alaró, Alcúdia, Campanet, Escorca, Inca, Muro, Petra, Pollença, Sa Pobla, Santa Margalida y Selva. Próximamente se irán incorporando los municipios restantes, Binissalem y Llubí.

El acuerdo entre estos 13 municipios tendrá una vigencia de un año, con renovación tácita anual hasta un máximo de cuatro años, y la colaboración se podrá desarrollar durante los 365 días del año, las 24 horas del día.

El régimen será recíproco y conjunto entre los municipios adheridos, tanto para servicios de parada como para peticiones a través de la aplicación para dispositivos móviles, ha detallado la Conselleria.

Este régimen supone que los vehículos con licencia de taxi de los municipios integrantes podrán cargar viajeros en cualquier otro municipio adherido y descargarlos en cualquier punto de la isla de Mallorca, aunque la prioridad deberá ser dar servicio en el municipio de origen del vehículo.

Ocho municipios de la bahía de Palma y la Serra de Tramuntana ya han acordado otra zona de prestación conjunta entre junio y septiembre y se prevé que se ponga en marcha otra con la participación de Artà, Sant Llorenç y Son Servera.

"Es un nuevo paso en la línea de mejora continua de la movilidad en que trabajamos desde el Govern y en colaboración con los ayuntamientos y el mismo sector, y en particular de la modernización y mejora del servicio de taxi", ha Mateo.