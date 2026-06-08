El 15% de los niños de Baleares sufre ansiedad o depresión por las redes sociales, según Unicef

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet.
Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 8 junio 2026 11:32
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PALMA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del comité de Unicef de Baleares, Valentina Milano, ha advertido de que el 15 por ciento de los niños del archipiélago sufre ansiedad o depresión asociada al uso de internet, las redes sociales y los dispositivos móviles.

Así lo ha revelado durante la presentación del informe 'Infancia digital', donde también ha reclamado una mayor protección para niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital y ha defendido que la seguridad de los menores en internet no puede recaer sobre ellos mismos, sino en las instituciones. Asimismo, ha pedido "empezar a equiparar la violencia digital a la violencia real".

Además, ha señalado que el 90 por ciento de la ciudadanía muestra preocupación por el impacto del entorno digital en la infancia y ha apelado también a una mayor implicación de las familias. En este sentido, ha advertido de que solo tres de cada diez padres pone límites al uso de dispositivos.

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