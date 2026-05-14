Unos 150 auxiliares técnicos educativos se concentran en Palma para reclamar a Educación que cumpla sus compromisos

Concentración de las auxiliares técnicos educativos frente al Parlament. - EUROPA PRESS

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 150 auxiliares técnicos educativos (ATE) se han manifestado este jueves en Palma para pedir a la Conselleria de Educación y Universidades, que desarrolle las mejoras laborales pactadas con el colectivo.

Convocados por los sindicatos UGT, CCOO, STEI, CSIF y ANPE poco después de la Comisión de Educación y Universidades del Parlament, el personal educativo ha pedido "más acción y menos palabras" y han avisado de posibles nuevas movilizaciones ya que, "si no les escuchan, septiembre hablará".

Allí, también han exhibido pancartas en las que han reivindicado que "sostienen vidas" y "merecen derechos", "si el riesgo es real, el plus también" o que "la precariedad no educa ¡Contratos dignos ya!".

Los convocantes han leído un manifiesto en el que se han quejado de las "promesas rotas" y "palabras vacías" después de años "pacientes" de espera. Por eso, han resaltado que son un colectivo con una carga laboral "enorme" que "no dispone de herramientas adecuadas" para dar una atención de calidad al alumnado.

Entre sus peticiones han destacado una recalificación profesional que les reconozca su trabajo y formación; la adscripción a los centros para garantizar "estabilidad, conciliación y acceso a los concursos de traslados"; contratos de 12 meses y el fin de los contratos circunstanciales, con el reconocimiento de plazas estructurales; y la aplicación del plus de peligrosidad.

Las ATE han recordado que recogieron casi 7.000 firmas para reclamar estas mejoras laborales pero han alegado que "las condiciones han empeorado con más precariedad, más desgaste y menos reconocimiento".

De este modo, han asegurado que esta movilización es "un comienzo", por lo que han llamado al colectivo a participar porque "sin derechos no hay educación de calidad" y las ATE son "una pieza fundamental de la comunidad educativa".

La presidenta del comité de empresa, Antònia Cardona, ha apuntado que estas medidas se llevan pidiendo a la Administración "años" y en cada reunión con el comité "les dicen una cosa". Por eso espera que en la próxima cita que tienen el día 22 de mayo se concreten estas cuestiones.

La representante del comité de empresa Puri Santacreu ha resaltado que son un colectivo "muy valorado" por el personal de los centros y las familias pero ha recriminado que la Administración les "desprecia constantemente".

Además, ha recalcado que actualmente empiezan a trabajar con el curso ya empezado, por lo que no disponen de "ningún informe" de los de los niños a los van a atender y no saben qué actuaciones deben ejecutar porque "no ha habido tiempo de coordinación".