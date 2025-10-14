Los 16 nuevos psicólogos se incorporarán a los centros de salud de Baleares a partir de este miércoles

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los 16 nuevos psicólogos que reforzarán los centros de salud, una medida contemplada en el Plan de Salud Mental 2025-2030, se incorporará a partir de este miércoles y de forma progresiva al sistema sanitario de Baleares.

El programa piloto de atención psicológica en la Atención Primaria, ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, prevé por primera vez desplegar una red de psicólogos en los centros de salud de todo el archipiélago con el objetivo de agilizar y mejorar la accesibilidad a la atención emocional en el primer nivel asistencial.

Con la incorporación de estos dieciséis nuevos profesionales, el conjunto de los centros de salud de las Islas Baleares pasará de tener nueve psicólogos, todos en Mallorca, a tener 25 repartidos en todas las islas. Nueve serán destinados al Área de Salud de Mallorca, cuatro a la de Ibiza y Formentera y tres a la de Menorca.

Los nueve psicólogos que serán asignados a Mallorca pasarán consulta en los centros de salud Arquitecte Bennàzar, Camp Redó, Coll d'en Rabassa, Son Cladera y Son Rutlan (todos en Palma) y en el Martí Serra (Marratxí), el de Pollença y uno repartido entre el de Porto Cristo y el de Llevant (Son Servera). Por sectores sanitarios corresponden tres al de Ponent, tres al de Migjorn, dos al de Tramuntana y uno al de Llevant.

En Menorca, los tres nuevos psicólogos de esta red piloto estarán ubicados en los centros de salud Canal Salat (Ciutadella), Verge del Toro (Maó) y Dalt Sant Joan (Maó). Darán cobertura al resto de centros de salud, como los de Ferreries y Es Banyer, y a las unidades básicas de salud adscritas.

El programa piloto se completará con la incorporación de cuatro psicólogos al Área de Salud de Ibiza y Formentera, uno para el centro de salud de Sant Antoni de Portmany, que cubrirá las zonas básicas de salud de Sant Antoni y de Sant Josep; otro para el de Es Viver (Ibiza), que dará cobertura a las zonas básicas de salud de Es Viver y de Sant Jordi; un tercero destinado al de Vila y al de Can Misses, ambos en Ibiza; y un cuarto será asignado al de Santa Eulària des Riu y al de Formentera.

El cambio de modelo en la atención de la salud mental, ha apuntado la Conselleria, prevé una asistencia escalonada a los pacientes dependiendo de su gravedad y sus necesidades clínicas, "lo que hará posible que sea más efectiva y resolutiva".

"Se trata de abordar en la atención primaria los trastornos más comunes y destinar los dispositivos más especializados a tratar las patologías y los trastornos más graves. Para lograrlo es necesario fortalecer la atención psicológica en los centros de Atención Primaria y garantizar la continuidad de los cuidados teniendo en cuenta la tipología de cada patología y la gravedad del paciente", ha subrayado el departamento que dirige la consellera Manuela García.

El nuevo modelo asistencial se estructura en programas basados en procesos que buscan adaptarse a las necesidades reales de la población atendida y garantizar la continuidad y la calidad en la atención.

También prevé disponer de un catálogo actualizado de servicios de salud mental que integre la atención hospitalaria, la ambulatoria y la comunitaria con el fin de mejorar la accesibilidad y la respuesta asistencial.