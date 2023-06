Vidal (Sumar MÉS): "Estas elecciones no van de siglas ni de partidos, van de la vida que queremos"

PALMA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Congreso de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, quien encabezará la lista de la coalición de izquierdas en Baleares a la Cámara Baja, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que "estas elecciones no van de siglas ni de partidos". "Van de la vida que queremos y de la que queremos dejar", ha añadido.

Los candidatos de Sumar MÉS al Congreso de los Diputados de cara a las próximas elecciones del 23 de julio serán Vicenç Vidal (MÉS per Mallorca), Elisabeth Ripoll (independiente), Esteve Barceló (Més per Menorca), Viviana de Sans (Podemos), Jorge Rosselló (Esquerra Unida), Emma Navarro (Podem Menorca), Marina Sansaloni (Més per Menorca) y José Castro (independiente).