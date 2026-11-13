Irene Montero pide "ser despiadados con los de arriba y los partidos que los defienden"

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, en un acto de campaña en Palma - JAVIER FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha pedido el voto para que la política "deje de servir a los poderosos y pase a ocuparse de los derechos básicos".

"Estas elecciones van de esto, de ser despiadados con los de arriba y con los partidos que los defienden, a los que no les gustan las huelgas", ha proclamado en un acto de campaña electoral en Palma junto con el candidato de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, la candidata de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, y la 'número tres' de esta lista, Lucía Muñoz.

Montero ha reivindicado la importancia de la unión de las izquierdas soberanistas, republicanas y plurinacionales en estas elecciones generales que, ha resumido, "van de ser implacables con los negocios de los de arriba".

Entre otras cuestiones, ha puesto el foco en la problemática del acceso a la vivienda y en la saturación turística en Baleares. Así, ha apostado por prohibir la compra de viviendas a no residentes y "freír a impuestos" a las empresas contaminantes.