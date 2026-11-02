El PP reclama un cambio en las políticas náuticas tras las elecciones generales: "Es el patito feo de Transportes"

La número dos de la lista del PP balear al Congreso de los Diputados, Antònia Roca; el portavoz de Transportes y Movilidad del PP en el Congreso, Héctor Palencia; el cabeza de lista, José Vicente Marí, y el candidato del PP al Senado, Sebastià Sagreras. - EUROPA PRESS

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Transportes del PP, Héctor Palencia, ha exigido un cambio en las políticas náuticas después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, al considerar que el sector es "el patito feo" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Según ha señalado en declaraciones a los medios, el sector náutico es el "gran olvidado" del ministro de Transportes, Óscar Puente, porque, a su juicio, "no le permite hacer vídeos ni gracias".