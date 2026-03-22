La 32ª Fira de Son Ferriol celebra conciertos, exhibiciones de baile y un torneo de ajedrez

Inauguración de la Fira de Son Ferriol - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 32ª Fira de Son Ferriol se celebra este domingo en la avenida del Cid y las calles adyacentes de la barriada con conciertos, demostraciones de baile y hasta un torneo de ajedrez.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asistido a la inauguración de la feria, que ha dado el pistoletazo de salida a las 11.00 horas.

La jornada cuenta con una amplia oferta gastronómica y de artesanía, que se suma a la presencia de maquinaria y animales --halcones, cabras, ovejas, caballos o perros, entre otros--.

También ha acogido la tradicional muestra de 'mobylettes', así como exposiciones en el Casal de Barri por parte de artistas de Son Ferriol y atracciones para niños y jóvenes.