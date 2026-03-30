El 35,4% de los ciudadanos de Baleares no ha ido al dentista en el último año, 10 puntos menos que hace un año

Archivo - Dentista en su consulta - EUROPA PRESS/AIDO - Archivo

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 35,4% de los ciudadanos de Baleares no acudió al dentista el año pasado, 10 puntos menos que hace ocho años, según datos del módulo de salud de la Encuesta de Condiciones de Vida que el Instituto Nacional de Estadística ha actualizado este lunes.

Según los datos del INE, los que en las Islas fueron a su dentista una o dos veces el año pasado fueron el 48,5%, mientras que quienes visitaron al odontólogo entre tres y cinco ocasiones fueron el 11,3%.

Sobre este asunto, el INE arroja que para el 15,6% de la población de las Islas, acudir al dentista es una carga pesada desde el punto de vista económico.

La encuesta indica también que el 19,4% de los baleares no acudió ni en una ocasión a su médico de familia y que el 42,7% lo hizo una o dos veces. Por su parte, el 34,8% de los baleares no ha ido a la consulta del médico especialista en el último año y el 39,7% ha ido una o dos veces.

El INE revela este lunes también el consumo de frutas y verduras por parte de los ciudadanos del archipiélago. Según los datos que se han dado a conocer, el 26% come fruta dos o más veces al día y el 16,7% verduras y legumbres en la misma proporción. El 2,3%, sin embargo, reconoce que nunca come fruta.

Según la encuesta, entre los baleares desciende el consumo de tabaco. El 13,4% dice que fuma todos los días, cuatro puntos menos que en 2022. Lo mismo sucede con el alcohol, ya que el porcentaje de baleares que admite beberlo todos los días baja en 2025 hasta el 4,7%.