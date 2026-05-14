Unos 400 alumnos asisten al concierto de l'Arannà dentro del programa 'Viu la Cultura'

EIVISSA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 400 alumnos de 5º y 6º de primaria y de 1º y 2º de ESO han asistido este jueves al concierto didáctico del dúo l'Arannà en el auditorio de Can Ventosa de Eivissa dentro del programa 'Viu la Cultura'.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades, el dúo ha presentado algunos de los elementos característicos del patrimonio musical pitiuso que han inspirado las composiciones, como los instrumentos tradicionales, las tonadas populares, los ritmos del ball pagès y el canto redoblado.

Los estudiantes han escuchado ejemplos interpretados en directo y fragmentos de grabaciones históricas procedentes del 'Cançoner de les Pitiüses' que han permitido contextualizar esta tradición musical.

Al mismo tiempo, el grupo ha mostrado otros recursos propios de la música actual -como sintetizadores, teclados, vocoders, samplers y bases electrónicas creadas con software musical- con el fin de explicar cómo se construyen y se combinan los diferentes elementos de una canción.

La propuesta tiene como eje central el encuentro entre el patrimonio musical tradicional de Eivissa y Formentera y los lenguajes sonoros contemporáneos, con la presentación al alumnado de una aproximación creativa al folclore de las islas y el fomento del conocimiento y la valoración del patrimonio cultural propio.

Los centros de Eivissa que han asistido al concierto son el CEIP Can Cantó, CC Nostra Senyora de la Consolació, CEIP Sa Graduada e IES Sa Colomina. Mañana, el dúo se desplazará a la Sala de Cultura de Formentera para llevar el espectáculo a un centenar de alumnos formenterenses del CEIP El Pilar y el CEIP Mestre Lluís Andreu.

El próximo 25 de mayo se celebrará en el Orfeó Maonès el concierto de Cris Juanico 'Cançons de ca nostra' que cerrará los conciertos didácticos de este curso en Menorca.

El programa 'Viu la Cultura' ha celebrado este curso escolar diez conciertos didácticos con la asistencia de aproximadamente 4.100 alumnos de Baleares. Los conciertos acercan el mundo de la cultura a los alumnos desde un enfoque didáctico para lograr una educación completa y favorecer un contacto directo con nuestra realidad.

Más allá de los conciertos, un total de 309 centros educativos de las Baleares han solicitado 984 actividades, de las que han disfrutado 56.508 alumnos. Estas actividades se llevan a cabo en los centros educativos y se mantienen abiertas durante todo el curso escolar.