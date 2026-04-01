Unas 50 familias con niños con discapacidad intelectual de Mallorca se acogen al nuevo servicio de apoyo a domicilio

La directora de Personas con Discapacidad del Consell de Mallorca, Maria Francesca Rigo, en una de las sesiones informativas para explicar el funcionamiento del Saidic. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio centenar de familias con niños con discapacidad intelectual se han acogido al servicio de apoyo a domicilio que ofrece el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

El servicio de atención integral a domicilio para niños con discapacidad intelectual y alteraciones de conducta (Saidic) fue puesto en marcha el pasado mes de octubre y cuenta con un centenar de plazas.

Las familias interesadas pueden acceder por derivación de los servicios sociales municipales o a través de los servicios educativos y sanitarios que detecten la necesidad de una intervención especializada a domicilio, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El Saidic dispone de un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, educadores sociales, terapeutas ocupacionales y maestros que se encargan de elaborar un plan de intervención individualizado y adaptado a las necesidades específicas de cada beneficiario. Va dirigido a niños de entre siete y 12 años con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo por conducta.

RONDA DE SESIONES INFORMATIVAS

La directora insular de Personas con Discapacidad, Maria Francesca Rigo, ha iniciado en los municipios de la Mancomunitat del Pla, en Manacor y en Campos una ronda de sesiones informativas para dar a conocer este nuevo servicio de atención a domicilio.

Hay otros encuentros programados en Son Servera y Capdepera y está previsto que en las próximas semanas se convoquen otros en más localidades de Mallorca.

"Queremos explicar el Saidic a los diferentes municipios de Mallorca para que este proyecto llegue a máximo de personas que lo puedan necesitar", ha subrayado Rigo.

El propósito del servicio, ha incidido, es "evitar institucionalizaciones futuras, reducir las alteraciones de conducta y reforzar la convivencia en los hogares".

"Queremos empoderar a las familias para que tengan estrategias para poder afrontar estas situaciones que vive este niño con su diagnóstico. Y el apoyo y las pautas que dan los educadores en las casas puede suponer un impacto muy positivo", ha defendido.