Unas 60 personas realizan entrevistas de trabajo con Makro en una jornada de selección de PalmaActiva - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 60 personas han realizado entrevistas de trabajo con la empresa Makro en el marco de una jornada de selección organizada por PalmaActiva.

Estas jornadas de selección, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, tienen como objetivo facilitar el contacto directo entre empresas con necesidades de contratación y personas en búsqueda activa de empleo.

Durante la jornada, celebrada en las instalaciones de PalmaActiva, el equipo técnico de la agencia de desarrollo local ha colaborado con la empresa en todas las fases del proceso, desde la difusión de las ofertas y la preselección de candidaturas hasta organización de las entrevistas.

"Es la primera vez que colaboramos con Makro, esperamos seguir trabajando con ellos, seguimos apostando por la colaboración público-privada para ayudar a las empresas de Palma", ha dicho la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos de Cort, Lupe Ferrer.

A lo largo de los últimos meses de 2026, PalmaActiva ha colaborado en procesos de selección de personal con las empresas DIA, Zafiro Hotels, Globales Hotels, Decathlon, Swissport y Adalmo.