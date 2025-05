Unas 80 personas se concentran en Llucmajor para exigir el cierre de la granja denunciada

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 80 personas --según Satya Animal, entidad convocante de la concentración, junto a la plataforma Stop Macrogranja Llucmajor y vecinos del municipio-- se han concentrado este sábado en Llucmajor para exigir el cierre de la granja avícola denunciada.

El portavoz de Satya Animal Enrique Gimeno ha recordado que la concentración de este sábado se convocó tras la denuncia interpuesta por esta entidad y ARDE ante la Fiscalía contra una granja avícola ubicada en Llucmajor, en Mallorca, por supuestamente tener a los animales conviviendo con ratas, cadáveres y una suciedad extrema.

Gimeno ha considerado que "las autoridades tendrían que haber actuado mucho antes y de manera más contundente" en relación a la granja avícola denunciada. Pues, para el portavoz de Satya Animal "no es suficiente" con que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural vaya a tramitar ocho sanciones contra la granja de gallinas de Llucmajor, que podrían ascender hasta los 420.000 euros, y haya decretado el cierre de una de las naves de las seis que tiene.

Menos aún, ha añadido el portavoz de Satya Animal, cuando "ha habido una mala praxis general" en la granja avícola denunciada, como, según sus palabras, "se ha podido demostrar", al constatarse que las imágenes grabadas por las entidades ecologistas "coinciden" con las tomadas por los técnicos en la inspección realizada por la Conselleria el pasado martes en las instalaciones de Ses Cirternetes.

En este sentido, las alrededor de 80 personas que este sábado se han concentrado en Llucmajor, convocadas por Satya Animal, la plataforma Stop Macrogranja Llucmajor y vecinos del municipio, han exigido el cierre total de la granja avícola denunciada.

Asimismo, han criticado la cantidad de las multas, considerando que son "insuficientes" y que "no solucionan el problema". También, que, pese a la inmovilización de los huevos en producción o que estuvieran en el almacén procedentes de la nave de la granja clausurada, "todavía no se haya hecho nada" por parte de las administraciones para retirar de supermercados, restaurantes y hoteles los huevos que vende esta granja y que se comercializan.

En relación a esto último, hay que precisar que cuando los huevos pasan a la cadena alimentaria, la autoridad competente para retirarlos sería la Conselleria de Salud.

Fuentes de la Conselleria de Salud consultadas por Europa Press han asegurado "estar pendientes de los resultados de las analíticas de las muestras tomadas" el pasado martes en la inspección a la granja avícola denunciada por si hubiera que adoptar alguna medida al respecto. No obstante, han aclarado que "hasta la fecha en los resultados de las muestras de los huevos analizados de esta granja no se había detectado nada que no estuviera bien en salud pública".

Finalmente, sobre que el cierre de una nave de la granja avícola denunciada supondrá el sacrificio de las más de 20.000 gallinas que albergaba, Gimeno ha afirmado que pese a "entender los protocolos" "como sociedad moderna, debería de darse otro trato a los animales".