Unos 8.500 hogares de Baleares reciben el Ingreso Mínimo Vital del que se benefician más de 25.900 personas

PALMA/MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 8.528 hogares de Baleares ha percibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el mes de julio, del que se han podido beneficiar más de 25.900 personas.

Estos son algunos de los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en los que se refleja que el ratio de beneficiarios por esta prestación en el archipiélago es de 3,05 personas.

El importe que destina el Estado a esta ayuda social es de unos 4,9 millones de euros, con una cuantía media por hogar de 514,05 euro euros y por persona de 168,80 euros.

Divididos por sexo, cerca del 60% de los hogares beneficiarios están encabezados por mujeres --poco más de 5.100-- mientras que en el caso de los hombres representan el 40% restante --más de 3.400--. Este tipo de ayudas las reciben casi un 70% de hogares con nacionalidad española --más de 5.900 hogares-- frente a los más poco más de 2.500 extranjeros.

La edad media de los perceptores se sitúa en los 46,56 años, con el grupo más numeroso --2.853 hogares-- entre los 36 y 45 años, seguido de los 46 a 55 años --2.502 hogares-- y los 56 a 65 años --1.472 hogares--.

El tipo de IMV más común en Baleares es el que lleva aparejado un Complemento de Ayuda para la Infancia (IMV-CAPI) con más de 3.300 hogares --con una cuantía media de 146,91 euros y 13.792 beneficiarios--, después se encuentra el IMV Básico con 2.850 hogares --596,15 euros y 3.393 beneficiarios-- y por último el IMV Completo con 2.341 hogares --937,45 euros y 8.785 beneficiarios--.