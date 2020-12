El 96,8% de los residentes de Baleares entienden el catalán, según el Consell de Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha asegurado este martes que el 96,8 por ciento de los residentes de Baleares entienden el catalán, lo que pone de manifiesto que "no tiene sentido empezar las conversaciones con miedo a no ser entendidos".

Con la finalidad de fomentar el uso del catalán y animar a los residentes y a los extranjeros a empezar las conversaciones con esta lengua, la institución ha presentado este martes una campaña publicitaria en la que se muestran expresiones como "bon dia", "bon vespre", "bon viatge" o "bon Nadal".

Esta campaña, que se mostrará en los medios de comunicación y en las redes sociales, promueve que el uso de saludos en catalán hace que la conversación "tenga más posibilidades de mantenerse" en esta lengua, así como que los catalanoparlantes mantengan su lengua cuando se dirijan a personas que no la utilizan "tan habitualmente".

En esta misma línea, el Consell de Mallorca ha organizado una mesa redonda titulada 'No em canviïs la llengua', que tendrá lugar este jueves a las 19.00 horas en el centro cultural de la Obra Social Sa Nostra, en la que participarán activistas como Aligi Molina, Rosario Palomino y Mahécor Mbengue, además del político Guillem Balboa y la profesora Autota Jhardi, entre otros.

La institución ha remarcado en una nota de prensa que esta campaña tiene una doble tarea, pues no solo busca incentivar que los hablantes nativos no cambien la lengua, sino que también va dirigida a los extranjeros, "para transmitirles que si les pasa, no se lo tomen como un acto de rechazo, porque en el fondo es un gesto de acogida".