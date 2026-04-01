Abierto el plazo para solicitar las ayudas para organizar eventos deportivos en temporada baja: consulta los requisitos

Corredores en una carrera. - CAIB

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha abierto este miércoles el plazo para la presentación de solicitudes de las ayudas para la organización de acontecimientos deportivos que se celebren durante la temporada baja.

Los eventos subvencionables deberán celebrarse entre el 16 de septiembre de 2026 y el 30 de junio de 2027 y tener un impacto significativo en el conjunto deportivo y turístico de Baleares.

La ayudas estarán financiadas a través del fondo del impuesto de turismo sostenible (ITS) y tendrán un importe total de 400.000 euros, ha informado la Conselleria en un comunicado.

Las entidades solicitantes podrán solicitar la ayuda hasta un máximo de cinco acontecimientos deportivos, que tendrán que realizarse en el archipiélago e incluir competiciones con al menos una de las modalidades deportivas psicotécnicas en las convocatorias de subvenciones del Consejo Superior de Deportes, o al menos una de las pruebas de los deportes reconocidos como autóctonos de Baleares.

Por lo tanto, no serán subvencionables las actividades ordinarias --ligas, campeonatos, entrenamientos, escuelas deportivas...-- en el caso de entidades beneficiarias inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Baleares. Tampoco lo serán las actividades de educación en el tiempo libre deportivo, ni las competiciones profesionales.

Respecto de las actividades ordinarias, se aceptarían las competiciones con fases finales, eliminatorias de ascenso o copas donde se decida el ganador de la competición en el mismo acontecimiento y que no impliquen puntuaciones de 'average' previas.

Las personas jurídicas o entidades interesadas en solicitar estas ayudas pueden presentar sus solicitudes mediante el trámite telemático disponible en el procedimiento publicado en la Sede Electrónica de la CAIB, hasta el 30 de abril de 2026.

El objeto de estas ayudas es promocionar el deporte de alto nivel o de competición que tengan un efecto sobre la desestacionalización turística y la promoción del archipiélago mediante la organización de acontecimientos deportivos.