Abren a información pública el Proyecto de decreto de ampliación de la Reserva Marina de Es Freus

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EIVISSA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha anunciado que abre a información pública el Proyecto de decreto de ampliación de la Reserva Marina de Es Freus de Eivissa y Formentera, un paso clave en su tramitación que permitirá recoger aportaciones de la ciudadanía y de los sectores implicados.

Según ha informado este martes la Conselleria, el proyecto prevé una ampliación de más de 2.400 hectáreas, tanto en la zona de levante, como en la de poniente de Formentera. En concreto, se amplía con 1.710 hectáreas al noreste de la Isla, desde Punta Prima hasta conectar con la Reserva Marina de sa Punta de Sa Creu, y con 783 hectáreas al poniente del Cap de Barbaria hasta el límite de las aguas exteriores.

Esta ampliación permitirá mejorar la conectividad ecológica entre espacios protegidos y reforzar la conservación de los recursos pesqueros en una zona que presenta un buen estado ambiental.

El proyecto de decreto incorpora la propuesta impulsada por el Consell de Formentera y se ha elaborado con la participación de los sectores implicados, incluidos los pescadores profesionales, los pescadores recreativos y el sector del buceo, con el objetivo de compatibilizar la protección del medio marino con los usos tradicionales.

El director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha subrayado que "esta ampliación responde a la voluntad de seguir avanzando en una gestión responsable de los recursos marinos, con la implicación del territorio y de los sectores afectados". Asimismo, ha destacado que no sólo se amplía la protección, sino que también se simplifica la normativa y se introducen mejoras que facilitarán su comprensión y cumplimiento.

En este sentido, se incorporan medidas para avanzar hacia una regulación más homogénea de la pesca recreativa en las reservas marinas de las Pitiusas, con criterios comunes que faciliten su aplicación. Entre otros aspectos, se prevé la unificación de artes y aparejos autorizados, así como la regulación de determinadas modalidades como el curricán de fondo o el uso de cefalópodos como cebo.

En cuanto a la pesca profesional, el texto incluye nuevas medidas de gestión como la regulación del período de calado de las redes para la pesca de la langosta, con el objetivo de favorecer la sostenibilidad del recurso, y el establecimiento de una talla mínima de 35 centímetros para la serviola (Seriola dumerili).

Además, se crea una nueva zona de veda entre S'Espalmador y S'Espardell para reforzar la protección de los hábitats marinos y favorecer la regeneración de las poblaciones de peces.

El director general también ha remarcado que "las reservas marinas han demostrado ser una herramienta eficaz de gestión" y ha señalado que estudios recientes indican que la biomasa de peces comerciales dentro de la Reserva Marina de Es Freus se ha multiplicado por 17 desde su creación y es cinco veces superior a la de fuera de la Reserva.

Con esta iniciativa, el Govern continúa avanzando en la consolidación de la red de reservas marinas de Baleares y la gestión sostenible de los recursos pesqueros.

El proyecto de decreto podrá consultarse durante el periodo de información pública, durante el cual la ciudadanía y las entidades podrán presentar alegaciones y aportaciones.