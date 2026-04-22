Abren las inscripciones para apuntarse al campus 'Acampaesport' del Consell de Mallorca con 1.540 plazas

Jóvenes escalando en una edición de 'Acapapesport estiu'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha abierto las inscripciones para participar en el programa deportivo 'Acampaesport' de verano, que este año contará con 1.540 plazas para niños y adolescentes de entre ocho y 17 años.

Según ha informado este miércoles el Consell en un comunicado, el programa ofrecerá 11 turnos semanales entre el 21 de junio y el 5 de septiembre, en los que los participantes se agruparán por edades en estancias de siete días.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 26 de abril a las 23.00 horas y, posteriormente, se realizará un sorteo para asignar las plazas.

Este programa consiste en estancias deportivas durante las vacaciones escolares, que incluyen la práctica de disciplinas como hockey, balonmano, bautizos de submarinismo o ciclismo de montaña, entre otras.

La estancia se desarrollará en la Colònia de Sant Pere, en Artà, en el casal de colonias local, y las actividades estarán integradas en el entorno natural, con propuestas como excursiones y deportes acuáticos.

Desde el inicio del proyecto en 2017, han participado un total de 14.000 niños y jóvenes, y se han ido incorporando nuevos deportes y actividades.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que se trata del programa más solicitado del área de deportes y ha recordado que las instalaciones del campamento están equipadas con una amplia oferta de actividades deportivas, talleres saludables, propuestas de mar y montaña y juegos orientados a fomentar el trabajo en equipo y la convivencia.