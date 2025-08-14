Abren plazo para solicitar una de las ayudas incluidas en el Plan Provilac 2025, dotada con más de 2 millones

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba), organismo dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ha abierto el plazo para solicitar una de las ayudas incluidas en el Plan Provilac 2025, dotada con algo más de dos millones de euros.

Se trata, concretamente, de la ayuda de mínimis para el mantenimiento del sector lácteo bovino y del complemento para la digitalización de las explotaciones, que se pueden solicitar hasta el 29 de agosto.

El Plan Provilac 2025, dotado con 4,8 millones de euros, tiene como objetivo garantizar la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones de vacuno de leche.

Concretamente, quiere apoyar el mantenimiento de la producción de leche, compensando el sobrecoste de la actividad ganadera de vacuno de leche. Además, incluye un complemento para las explotaciones que instalen o mantengan sistemas de gestión digitalizada.

La ayuda para el mantenimiento de la producción consiste en un importe de 0,02 euro por litro de leche producida en 2024, con unos máximos anuales que dependen de la raza del animal.

Mientras que el complemento para la digitalización en la gestión de las explotaciones de vacuno de leche es de 0,025 euros por litro si se implementan sistemas digitales -tanto para la gestión ganadera como para la gestión del Cuaderno Digital-, y de 0,015 euros por litro si se mantienen actualizados los sistemas ya implantados.

De los algo más de dos millones euros, 1,2 millones están financiados por el Govern. El resto, 820.000 euros, son aportados por el Consell Insular de Menorca, para el uso exclusivo de esta isla.