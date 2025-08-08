Un accidente provoca kilómetros de retenciones en la autopista de Llevant

Retenciones en la autopista de Llevant a causa de un accidente - DGT

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre varios vehículos este viernes ha provocado retenciones kilométricas en la autopista de Llevant (Ma-19) en sentido hacia el aeropuerto de Palma.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), un choque entre tres coches sobre las 19.20 horas ha provocado retenciones en la Ma-19 en sentido Llucmajor, desde el Estadio Balear hasta el aeropuerto.

Actualmente, el carril izquierdo de esta vía se encuentra cerrado y la circulación sigue siendo lenta.