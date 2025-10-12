La presidenta del Govern, Marga Prohens, participa en el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal y del Plan Inunbal de esta tarde en Sa Coma - CAIB

Sin embargo, se revisará la situación de cara a la tarde y noche ante el aviso naranja de Aemet por lluvias intensas

Durante la mañana del lunes, el Comité Técnico Asesor de los planes Meteobal e Inunbal se reunirá para valorar las decisiones a tomar respecto a la actividad lectiva y extraescolar

IBIZA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actividad escolar se retomará con normalidad la mañana del lunes en Ibiza y Formentera aunque se revisará la situación de cara a la tarde y noche ante el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias intensas.

En una nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha informado que la actividad educativa en Ibiza y Formentera se retomará con normalidad este lunes, ya que la situación en ambas islas, pese a las lluvias e inundaciones sufridas, es estable, y la Aemet no tiene activados avisos por lluvias y tormentas hasta las 20.00 horas.

No obstante, ante este nuevo aviso de la Aemet, el Comité Técnico Asesor de los planes Meteobal e Inunbal valorará, durante la mañana del lunes, las medidas a tomar de cara a la tarde y noche en materia educativa y extraescolar.

La Aemet ha activado, desde las 20.00 horas del lunes hasta las 08.00 del martes, el aviso naranja por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera. A partir de las 08.00 horas, el aviso continuará activado un nivel por debajo, en amarillo. En Mallorca, el aviso amarillo por lluvias y tormentas se activará a partir de las 00.00 horas.

Desde la Dirección General de Emergencias se mantiene activada la alerta naranja (Índice de Gravedad - 1) del Plan Meteobal en todas las Baleares. También se encuentra activado el Plan Inunbal en todo el archipiélago: en Situación Operativa 2 (SO-2) en Ibiza y Formentera, en Situación Operativa 1 (SO-1) en Mallorca y en Situación Operativa 0 (SO-0) en Menorca.