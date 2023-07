Activistas de Futuro Vegetal rocían con pintura un megayate para protestar contra la crisis climática

IBIZA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos activistas de la organización ecologista Futuro Vegetal han rociado pintura contra un megayate para protestar contra la crisis climática.

El pasado viernes varios miembros de la organización irrumpieron en las pistas del aeropuerto de Ibiza pintando también un jet privado.

En un comunicado, Futuro Vegetal ha explicado que la acción se ha desarrollado este domingo sobre las 09.00 horas y con ella se pone el broche final a la campaña 'Jets and Yachts, the party is over', convocada por Extinction Rebellion Ibiza.

Futuro Vegetal ha señalado en un comunicado que "el único motivo por el que se mantiene un sistema económico que lleva al colapso ecosocial es para sostener los privilegios de esta pequeña clase privilegiada", en relación a la propietaria del barco.

Las activistas han mostrado una pancarta donde podía leerse 'You consume other's suffer', al asegurar que "son las personas que están en la cima de la pirámide social, las que ponen la vida del planeta a su servicio y fuerzan a la gente a trabajar para sostener su sistema, explotando a los animales y destruyendo el territorio sin importar cuánto sufrimiento y muertes implique".

Futuro Vegetal ha afirmado además que "la crisis climática supone un sinfín de sufrimiento y horror para todos los habitantes del planeta", a lo que han añadido que "ni toda la represión, ni el resultado de ningún proceso electoral va a poner freno" a su determinación para "mitigar el impacto de la crisis climática".