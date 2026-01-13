Actuación contra un after ilegal en Palma: una moto robada, cuatro vehículos retirados y una docena de denuncias. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha desmantelado una fiesta ilegal tipo after en la carretera de Sóller en una intervención durante la cual, además, se recuperó una moto robada, se retiraron cuatro vehículos y se redactaron 12 denuncias.

El operativo tuvo lugar durante la madrugada y primeras horas del pasado 11 de enero, cuando la Policía Local, con la participación de la Patrulla Verde (UVMA) y la Unidad de Seguridad Integral (USEI).

La intervención se inició sobre las 07.30 horas, a raíz de las quejas vecinales por la música a gran volumen. A su llegada, los agentes se encontraron con un evento no autorizado, con control de acceso y cobro de entrada, tal y como se publicitaba en redes sociales.

El organizador, un hombre dominicano de 28 años, desobedeció las órdenes de los agentes de finalizar la fiesta y fue denunciado por varias infracciones por ruido, actividad ilegal y desobediencia.

Paralelamente, se estableció un dispositivo de control de tráfico en los alrededores, en el que se inspeccionaron 45 vehículos. El control se saldó con la recuperación de una moto robada, la retirada de cuatro vehículos y la interposición de 12 denuncias, ocho de ellas por no tener la ITV y cuatro por no llevar seguro.